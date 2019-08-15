Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti

15.08.2019 22:09

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Sırp ekibi Partizan'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Malatya ekibi böylece turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Chaalali'ye aktardı. Chaalali'nin vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mustafa Akbaş topu kafayla arkaya sektirdi, Mina'nın dokunduğu topu kaleci kornere çeldi.

86. dakikada Gökhan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Eren'in vuruşunda top dışarı çıktı.

Stat: Malatya

Hakemler: Christopher Kavanagh xx, Daniel Cook xx, Neil Davies xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xxx, Mustafa Akbaş xx, Erkan xx, Issam x (Rahman dk. 9 xx), Murat Yıldırım xxx, Chaalali xxx, Guılherme xx (Eren Tozlu dk. 74 x), Gökhan Töre xxx, Bifouma xx (Fofana dk. 68 xx), Jahovic xxx

Yedekler: Ufuk, Robin, Hadebe, Donald

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Partizan: Stojkovic xx, Pavlovic xx, Ostojic xx, Miletic xx, Urosevic xx, Scekic xx, Zdjelar xx, Tosic xx (Lutovac dk. 71 x), Asano xx Sadiq xx (Ozegovic dk. 90+6 ?), Soumah xx (Lazar Pavlovic dk. 82 x),

Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Brezancic, Filip Stevanovic

Teknik Direktör: Savo Milosevic

Gol: Jahovic (dk. 7) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali, Rahman, Jahovic (Yeni Malatyaspor), Scekic, Umar Sadiq, Ostojic (Partizan) - MALATYA

Kaynak: İHA