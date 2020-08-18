Yeni Akademik Yılda BEÜ'ye 2 bin 195 Uluslararası öğrenci yerleşti
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Yeni Akademik Yılda BEÜ'ye 2 bin 195 Uluslararası öğrenci yerleşti

Öğrenci odaklı bir üniversite misyonuyla hareket ederek, öğrenci memnuniyetini artırmayı birincil önceliği haline getiren Bülent Ecevit Üniversitesi bu doğrultuda yapılan çalışmaların olumlu yansımaları görülmeye devam ediyor.

Yeni Akademik Yılda BEÜ'ye 2 bin 195 Uluslararası öğrenci yerleşti
18.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:41

Öğrenci odaklı bir üniversite misyonuyla hareket ederek, öğrenci memnuniyetini artırmayı birincil önceliği haline getiren Bülent Ecevit Üniversitesi bu doğrultuda yapılan çalışmaların olumlu yansımaları görülmeye devam ediyor.

Evrensel nitelikli eğitim anlayışı, dünyanın dört bir yanından öğrencisiyle zengin bir kültürel yapının içerisinde eğitim ve öğretim imkanı sunan üniversiteye yeni akademik yılda 2 bin 195 uluslararası öğrencinin yerleştirmesi yapıldı.

Ülke genelinde olduğu kadar dünya genelinde de öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da dünyanın pek çok ülkesinden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapacak. Haziran ayında başlayıp 7 Ağustos tarihinde sona eren başvuru sürecinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu akademik yılı başlangıcında da yabancı öğrencilerin gözdesi olmuş, 99 ülkeden 17 bin 205 uluslararası öğrenci ile rekor sayıda bir başvuru alınmıştı. Bu kapsamda üniversite farklı akademik birimlerine bin 094'i lisans, bin 101'i önlisans programı olmak üzere toplamda 73 ülkeden 2 bin 195 öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması durumunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin mensubu olabilecek.

"Oluşan bu güzel tablo karşısında sorumluluklarımızın daha da artacağının bilincindeyiz."

Uluslararasılaşma sürecinde öğrenci başvurularında rekor düzeyde görülen artışların üniversite ve Zonguldak adına memnuniyet verici olduğunu söyleyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye'de ve üniversitemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci sayısının artmasının ülkemizin ve üniversitemizle birlikte yükseköğretim kurumlarımızın tanıtımında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak insanlığa katkı sağlayabilen ve bu değerlerle yetişmiş genç bir nesli ülkemiz başta olmak üzere dünyanın her yerine kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Çufalı, "Üniversitemizin uluslararasılaşması adına koyduğu hedeflere hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu yıl da ABD'den Avustralya'ya, Almanya'dan Endenozya'ya İsviçre'den Senegal'e ve daha birçok olmak üzere dünyanın her yerinden öğrenci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini tercih etmiştir. Oluşan bu güzel tablo karşısında sorumluluklarımızın daha da artacağının bilincindeyiz. Öğrencilerine daha iyi eğitim-öğretim olanağı sunmak ve yerleşkelerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn etmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken, öğrenci memnuniyet düzeyini de daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Uluslararası öğrencilerimizin de Zonguldak'ta ve üniversitemizde en iyi şekilde misafir edileceğini belirtmek isterim. Bu vesileyle tekrar 2020 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize öğrencilik yaşamlarında başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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