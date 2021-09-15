Yemen'de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı - Haberler
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Yemen'de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Yemen'de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve iç savaşla boğuşan Yemen'de 7 yıl aradan sonra futbol ligi müsabakaları başladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve iç savaşla boğuşan Yemen'de 7 yıl aradan sonra futbol ligi müsabakaları başladı.

Liglerin yeniden başladığına ilişkin açıklama Yemen Futbol Federasyonundan geldi.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle 7 yıldır ara verilen karşılaşmalara yapılan iki maçla başlandı.

İlk maçta "Hadramevt Halkı" ile "İbb Birliği" takımları Hadramevt kentinde karşı karşıya gelirken, karşılaşma golsüz berabere bitti. Şebve kentinde yapılan ikinci karşılaşmada ise "Taiz Şahini" takımı, "İbb Halkı" takımını 2-0 mağlup etti.

En son 2013 yılında gerçekleştirilen Yemen Futbol Ligi müsabakaları, meşru hükümetin kontrolündeki Hadramevt ve Şebve vilayetlerinde düzenleniyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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