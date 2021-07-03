Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.500,00 -1,10 -14,81 İş Bankası (C) 5,15 -1,34 -24,18 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 18,86 21,05 İş Fin.Kir. 2,98 -1,32 -22,80 İş Girişim 9,40 1,40 -50,40 İş GMYO 1,89 -5,50 -25,59 İş Y. Men. Değ. 14,63 3,17 -11,85 İş Yat. Ort. 2,87 -0,35 -14,66 İşbir Holding 5.600,00 -7,60 104,56 Işık Plastik 30,82 5,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -1,16 -25,44 İttifak Holding 1,45 -6,45 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 19,82 1,54 10,11 İzmir Demir Çelik 2,48 7,83 -25,07 İzmir Fırça 5,40 -7,22 -2,88 Jantsa Jant Sanayi 78,55 -0,44 89,51 Kafein Yazılım 27,22 0,81 27,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,66 -1,19 Kaplamin 19,11 0,47 -43,46 Kardemir (A) 6,00 -3,69 0,84 Kardemir (B) 5,98 -4,17 13,47 Kardemir (D) 6,74 -1,03 16,61 Karel Elektronik 35,10 6,88 52,21 Karsan Otomotiv 3,73 1,36 14,77 Karsu Tekstil 8,04 0,00 -5,96 Kartonsan 52,00 -5,80 -45,07 Katmerciler Ekipman 3,45 -3,63 12,01 Kent Gıda 245,00 1,58 -31,10 Kerevitaş Gıda 4,46 -2,83 -32,22 Kervan Gıda 14,38 -0,21 9,76 Kervansaray Yat. Holding 0,67 -1,47 -46,83 Kiler GMYO 1,75 -4,89 -30,28 Klimasan Klima 20,80 0,00 22,57 Koç Holding 19,45 3,57 -4,90 Konfrut Gıda 18,06 9,06 6,86 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,30 5,55 205,32 Konya Çimento 847,00 1,77 -25,04 Koray GMYO 6,17 1,65 38,65 Kordsa Teknik Tekstil 20,58 2,49 32,35 Koza Altın 112,80 -5,92 16,65 Koza Madencilik 13,80 -7,01 -10,91 Körfez GMYO 5,15 -6,02 -11,21 Kristal Kola 1,93 1,05 -50,77 Kron Telekomünikasyon 54,10 -1,28 46,85 Kuştur Kuşadası Turizm 263,80 -6,12 67,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 -4,50 -7,83 Kütahya Porselen 46,68 -5,58 -7,47 Lider Faktoring 2,84 2,16 -16,72 Link Bilgisayar 30,50 -1,61 -3,47 Logo Yazılım 36,00 1,41 15,61 Lokman Hekim Sağlık 9,18 0,22 28,07 Lüks Kadife 48,18 0,37 67,22 Makina Takım 2,66 -4,32 -21,99 Marka Yatırım Holding 4,85 -1,02 -24,57 Marmaris Altınyunus 192,00 -2,83 72,82 Marshall 250,10 -2,30 -18,45 Martı GMYO 1,10 4,76 -56,92 Martı Otel 1,96 -5,31 -7,98 Matriks Bilgi Dağıtım 32,00 -5,10 Mavi Giyim 56,60 -0,18 8,43 Mazhar Zorlu Holding 37,58 -6,24 19,38 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 30,80 Mega Polietilen 8,07 -1,71 5,35 Menderes Tekstil 2,04 -3,32 -33,98 Mercan Kimya 9,19 -3,97 Merit Turizm 17,30 -3,08 67,00 Merko Gıda 5,23 2,15 -39,47 Metemtur Yatırım 5,40 -20,35 -33,21 Metro Holding 1,68 0,00 -19,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,18 -3,54 -24,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 -4,23 -22,32 Migros Ticaret 32,52 -1,22 -24,02 Milpa 4,19 2,20 -8,91 Mistral GMYO 4,50 -3,85 -4,46 MLP Sağlık 22,70 0,98 14,24 MMC San. ve Tic. Yat. 6,40 -7,25 39,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,30 4,29 -38,40 Mondi Tire Kutsan 6,98 8,89 -8,16 Naturel Enerji 35,80 -0,56 0,82 Naturelgaz 7,58 -4,62 Net Holding 4,20 -3,45 22,45 Netaş Telekom. 20,12 -2,80 -28,35 Niğbaş Niğde Beton 13,43 2,36 -74,17 Nuh Çimento 42,10 0,05 -12,34 Nurol GMYO 13,31 2,54 82,58 Odaş Elektrik 1,83 -3,68 -53,08 Orge Enerji Elektrik 5,98 3,46 29,65 Orma Orman Mahsulleri 28,14 -6,20 91,17 Osmanlı Menkul 22,78 -5,95 -26,37 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -1,73 -17,57 Otokar 283,90 -0,60 -6,70 Oyak Çimento 6,76 -4,25 -23,01 Oyak Yat. Ort. 7,30 -3,69 5,77 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,28 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 -5,41 -14,65 Özak GMYO 3,88 -3,24 -23,92 Özbal Çelik Boru 12,74 -7,01 94,50 Özderici GMYO 1,52 -6,75 -31,53 Özerden Plastik 9,40 -8,65 4,44 Pamukova Elektrik 35,98 0,50 68,76 Panora GMYO 6,08 -0,48 1,03 Papilon Savunma 14,70 -7,43 -35,41 Park Elek.Madencilik 4,69 -3,30 -12,66 Parsan 29,08 -2,09 19,67 Pegasus 77,95 0,91 4,49 Peker GMYO 1,21 21,00 -46,51 Penguen Gıda 3,08 -0,65 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,56 1,12 Pera GMYO 1,26 -9,35 -28,07 Pergamon Dış Ticaret 22,04 -3,50 20,25 Petkim 5,23 -2,97 5,02 Petrokent Turizm 2.560,00 5,79 182,44 Pınar Et ve Un 17,50 -6,22 -20,03 Pınar Su 7,16 -1,38 -3,63 Pınar Süt 17,47 -6,08 -22,53 Plastikkart 15,58 7,23 7,82 Polisan Holding 2,75 0,36 -28,47 Politeknik Metal 371,90 5,32 -8,34 Prizma Press Matbaacılık 4,31 -1,82 -21,35 QNB Finans Fin. Kir. 86,80 -3,45 -30,73 QNB Finansbank 42,04 -2,69 -40,24 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,98 -1,89 Ral Yatırım Holding 3,73 12,69 -15,99 Ray Sigorta 10,10 0,00 -34,63 Reysaş GMYO 4,09 -1,45 -24,95 Reysaş Lojistik 3,98 -4,78 -23,08 Rhea Girişim 1,88 -7,39 -49,46 Rodrigo Tekstil 16,82 -2,10 22,68 Royal Halı 3,36 1,82 -2,33 RTA Laboratuvarları 19,96 -1,87 -34,08 Sabancı Holding 9,14 -0,98 -17,10 Safkar Ege Soğutmacılık 7,51 -1,18 -30,97 Sanel Mühendislik 4,91 14,99 43,57 Sanifoam Sünger 18,19 12,84 33,75 Sanko Pazarlama 9,74 -1,22 5,09 Saray Matbaacılık 4,75 -18,80 -45,84 Sarkuysan 12,80 -0,93 47,17 Sasa Polyester 28,62 -2,39 91,00 Say Yenilenebilir Enerji 24,88 -2,66 192,36 Sekuro Plastik 21,96 3,49 57,31 Selçuk Ecza Deposu 8,35 -6,18 -37,83 Selçuk Gıda 4,85 1,25 -2,61 Selva Gıda Sanayi 5,37 59,82 Senkron Güvenlik 27,00 -5,40 2,82 Serve Film Prodüksiyon 16,72 15,07 4,50 Servet GMYO 84,55 3,62 7,84 Seyitler Kimya 14,70 7,06 9,18 Silverline Endüstri 5,08 -0,59 -40,93 Sinpaş GMYO 4,61 20,05 10,29 Smartiks Yazılım 5,70 1,79 -35,67 Sodaş Sodyum Sanayii 22,30 -0,89 -15,32 Söktaş 4,15 -9,98 -18,47 Sönmez Filament 39,08 0,46 -44,33 Sönmez Pamuklu 13,50 -5,66 -43,75 Sumaş Suni Tahta 63,00 10,72 22,93 Şeker Fin. Kir. 5,92 -2,31 -7,50 Şekerbank 1,05 -4,55 -30,46 Şişe Cam 7,72 -1,53 7,83 Şok Marketler Ticaret 11,48 0,07 -8,01 T. Halk Bankası 4,96 -2,36 -10,79 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 -2,01 -34,00 T.S.K.B. 1,27 -3,05 -27,28 T.Tuborg 16,90 -2,65 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 34,90 20,34 231,43 Tat Gıda 8,25 0,24 -28,64 TAV Havalimanları 25,52 -2,60 19,81 Taze Kuru Gıda 197,70 -11,74 -8,60 Tek-Art Turizm 1,55 -6,63 -23,27 Tekfen Holding 14,79 -3,77 -9,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 -4,12 -24,71 Temapol Polimer Plastik 15,35 -3,82 33,48 TGS Dış Ticaret 12,06 -2,90 -5,11 Tofaş Oto. Fab. 31,30 3,51 1,26 Torunlar GMYO 2,86 -8,33 -26,67 Trabzon Liman 30,70 -2,04 -4,42 Trabzonspor Sportif 2,52 -8,03 3,28 Trend GMYO 7,05 -4,73 -43,91 TSKB GMYO 2,88 -3,68 -49,91 Tuğçelik 11,79 2,17 45,92 Tukaş 6,94 1,31 -28,38 Turcas Petrol 3,47 -4,41 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,75 -7,01 Turkcell 16,05 -5,81 2,27 Tümosan Motor ve Traktör 17,72 1,55 25,94 Tüpraş 95,65 -2,75 -11,44 Türk Hava Yolları 13,74 -3,78 6,43 Türk İlaç Serum 30,50 -2,24 Türk Prysmian Kablo 11,89 -6,01 -1,43 Türk Telekom 6,45 -5,31 -20,29 Türk Traktör 176,00 1,73 3,30 Türker Proje Gayrimenkul 127,60 -3,63 13,02 Türkiye Sigorta 4,72 -3,28 -23,60 Ufuk Yatırım 13,90 8,93 3,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -1,44 -3,30 Ulusoy Elektrik 57,85 1,76 12,66 Ulusoy Un Sanayi 4,83 -0,21 -5,08 Umpaş Holding 1,40 -5,41 -46,36 Uşak Seramik 1,82 -9,45 -22,22 Utopya Turizm 20,96 -7,42 -45,98 Uzertaş Boya 39,00 -2,50 -31,10 Ülker Bisküvi 20,52 -4,20 -8,06 Ünlü Yatırım Holding 4,80 -7,51 Vakıf Fin. Kir. 10,70 -7,04 151,17 Vakıf GMYO 1,49 -6,29 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 7,10 -2,20 -3,53 Vakıflar Bankası 3,52 -1,95 -25,27 Vakko Tekstil 12,20 -4,69 94,69 Vanet Gıda 5,28 9,77 -31,69 Verusa Holding 46,48 -4,36 3,06 Verusaturk Girisim 23,80 10,49 81,96 Vestel 31,08 -2,88 47,58 Vestel Beyaz Eşya 45,98 1,75 19,29 Viking Kağıt 5,10 -3,77 -43,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -0,90 -26,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,46 13,02 0,74 Yataş 13,14 1,08 -9,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,06 2,53 -7,73 Yeni Gimat GMYO 13,98 1,90 20,60 Yeşil GMYO 1,06 -6,19 -23,19 Yeşil Yapı 1,19 -6,30 -35,33 Yeşil Yatırım Holding 2,43 0,83 -43,17 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.319,90 -8,74 -21,03 Yonga Mobilya 22,86 5,83 -23,26 Yükselen Çelik 4,92 -1,40 -5,96 Yünsa 11,16 -2,96 -19,66 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,88 0,53 -32,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Bu hafta altın, döviz ve borsa kaybettirdi Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak