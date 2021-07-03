Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.500,00
|-1,10
|-14,81
|İş Bankası (C)
|5,15
|-1,34
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|18,86
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,98
|-1,32
|-22,80
|İş Girişim
|9,40
|1,40
|-50,40
|İş GMYO
|1,89
|-5,50
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|14,63
|3,17
|-11,85
|İş Yat. Ort.
|2,87
|-0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|5.600,00
|-7,60
|104,56
|Işık Plastik
|30,82
|5,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İttifak Holding
|1,45
|-6,45
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|19,82
|1,54
|10,11
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|7,83
|-25,07
|İzmir Fırça
|5,40
|-7,22
|-2,88
|Jantsa Jant Sanayi
|78,55
|-0,44
|89,51
|Kafein Yazılım
|27,22
|0,81
|27,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,66
|-1,19
|Kaplamin
|19,11
|0,47
|-43,46
|Kardemir (A)
|6,00
|-3,69
|0,84
|Kardemir (B)
|5,98
|-4,17
|13,47
|Kardemir (D)
|6,74
|-1,03
|16,61
|Karel Elektronik
|35,10
|6,88
|52,21
|Karsan Otomotiv
|3,73
|1,36
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,04
|0,00
|-5,96
|Kartonsan
|52,00
|-5,80
|-45,07
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|-3,63
|12,01
|Kent Gıda
|245,00
|1,58
|-31,10
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|-2,83
|-32,22
|Kervan Gıda
|14,38
|-0,21
|9,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|-1,47
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,75
|-4,89
|-30,28
|Klimasan Klima
|20,80
|0,00
|22,57
|Koç Holding
|19,45
|3,57
|-4,90
|Konfrut Gıda
|18,06
|9,06
|6,86
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,30
|5,55
|205,32
|Konya Çimento
|847,00
|1,77
|-25,04
|Koray GMYO
|6,17
|1,65
|38,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,58
|2,49
|32,35
|Koza Altın
|112,80
|-5,92
|16,65
|Koza Madencilik
|13,80
|-7,01
|-10,91
|Körfez GMYO
|5,15
|-6,02
|-11,21
|Kristal Kola
|1,93
|1,05
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|54,10
|-1,28
|46,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|263,80
|-6,12
|67,71
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|-4,50
|-7,83
|Kütahya Porselen
|46,68
|-5,58
|-7,47
|Lider Faktoring
|2,84
|2,16
|-16,72
|Link Bilgisayar
|30,50
|-1,61
|-3,47
|Logo Yazılım
|36,00
|1,41
|15,61
|Lokman Hekim Sağlık
|9,18
|0,22
|28,07
|Lüks Kadife
|48,18
|0,37
|67,22
|Makina Takım
|2,66
|-4,32
|-21,99
|Marka Yatırım Holding
|4,85
|-1,02
|-24,57
|Marmaris Altınyunus
|192,00
|-2,83
|72,82
|Marshall
|250,10
|-2,30
|-18,45
|Martı GMYO
|1,10
|4,76
|-56,92
|Martı Otel
|1,96
|-5,31
|-7,98
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,00
|-5,10
|Mavi Giyim
|56,60
|-0,18
|8,43
|Mazhar Zorlu Holding
|37,58
|-6,24
|19,38
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|30,80
|Mega Polietilen
|8,07
|-1,71
|5,35
|Menderes Tekstil
|2,04
|-3,32
|-33,98
|Mercan Kimya
|9,19
|-3,97
|Merit Turizm
|17,30
|-3,08
|67,00
|Merko Gıda
|5,23
|2,15
|-39,47
|Metemtur Yatırım
|5,40
|-20,35
|-33,21
|Metro Holding
|1,68
|0,00
|-19,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,18
|-3,54
|-24,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|-4,23
|-22,32
|Migros Ticaret
|32,52
|-1,22
|-24,02
|Milpa
|4,19
|2,20
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,50
|-3,85
|-4,46
|MLP Sağlık
|22,70
|0,98
|14,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,40
|-7,25
|39,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,30
|4,29
|-38,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,98
|8,89
|-8,16
|Naturel Enerji
|35,80
|-0,56
|0,82
|Naturelgaz
|7,58
|-4,62
|Net Holding
|4,20
|-3,45
|22,45
|Netaş Telekom.
|20,12
|-2,80
|-28,35
|Niğbaş Niğde Beton
|13,43
|2,36
|-74,17
|Nuh Çimento
|42,10
|0,05
|-12,34
|Nurol GMYO
|13,31
|2,54
|82,58
|Odaş Elektrik
|1,83
|-3,68
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,98
|3,46
|29,65
|Orma Orman Mahsulleri
|28,14
|-6,20
|91,17
|Osmanlı Menkul
|22,78
|-5,95
|-26,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-1,73
|-17,57
|Otokar
|283,90
|-0,60
|-6,70
|Oyak Çimento
|6,76
|-4,25
|-23,01
|Oyak Yat. Ort.
|7,30
|-3,69
|5,77
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,28
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|-5,41
|-14,65
|Özak GMYO
|3,88
|-3,24
|-23,92
|Özbal Çelik Boru
|12,74
|-7,01
|94,50
|Özderici GMYO
|1,52
|-6,75
|-31,53
|Özerden Plastik
|9,40
|-8,65
|4,44
|Pamukova Elektrik
|35,98
|0,50
|68,76
|Panora GMYO
|6,08
|-0,48
|1,03
|Papilon Savunma
|14,70
|-7,43
|-35,41
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|-3,30
|-12,66
|Parsan
|29,08
|-2,09
|19,67
|Pegasus
|77,95
|0,91
|4,49
|Peker GMYO
|1,21
|21,00
|-46,51
|Penguen Gıda
|3,08
|-0,65
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,56
|1,12
|Pera GMYO
|1,26
|-9,35
|-28,07
|Pergamon Dış Ticaret
|22,04
|-3,50
|20,25
|Petkim
|5,23
|-2,97
|5,02
|Petrokent Turizm
|2.560,00
|5,79
|182,44
|Pınar Et ve Un
|17,50
|-6,22
|-20,03
|Pınar Su
|7,16
|-1,38
|-3,63
|Pınar Süt
|17,47
|-6,08
|-22,53
|Plastikkart
|15,58
|7,23
|7,82
|Polisan Holding
|2,75
|0,36
|-28,47
|Politeknik Metal
|371,90
|5,32
|-8,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,31
|-1,82
|-21,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,80
|-3,45
|-30,73
|QNB Finansbank
|42,04
|-2,69
|-40,24
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,98
|-1,89
|Ral Yatırım Holding
|3,73
|12,69
|-15,99
|Ray Sigorta
|10,10
|0,00
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,09
|-1,45
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|3,98
|-4,78
|-23,08
|Rhea Girişim
|1,88
|-7,39
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|16,82
|-2,10
|22,68
|Royal Halı
|3,36
|1,82
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|19,96
|-1,87
|-34,08
|Sabancı Holding
|9,14
|-0,98
|-17,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,51
|-1,18
|-30,97
|Sanel Mühendislik
|4,91
|14,99
|43,57
|Sanifoam Sünger
|18,19
|12,84
|33,75
|Sanko Pazarlama
|9,74
|-1,22
|5,09
|Saray Matbaacılık
|4,75
|-18,80
|-45,84
|Sarkuysan
|12,80
|-0,93
|47,17
|Sasa Polyester
|28,62
|-2,39
|91,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,88
|-2,66
|192,36
|Sekuro Plastik
|21,96
|3,49
|57,31
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|-6,18
|-37,83
|Selçuk Gıda
|4,85
|1,25
|-2,61
|Selva Gıda Sanayi
|5,37
|59,82
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-5,40
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|16,72
|15,07
|4,50
|Servet GMYO
|84,55
|3,62
|7,84
|Seyitler Kimya
|14,70
|7,06
|9,18
|Silverline Endüstri
|5,08
|-0,59
|-40,93
|Sinpaş GMYO
|4,61
|20,05
|10,29
|Smartiks Yazılım
|5,70
|1,79
|-35,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,30
|-0,89
|-15,32
|Söktaş
|4,15
|-9,98
|-18,47
|Sönmez Filament
|39,08
|0,46
|-44,33
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|-5,66
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|63,00
|10,72
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|5,92
|-2,31
|-7,50
|Şekerbank
|1,05
|-4,55
|-30,46
|Şişe Cam
|7,72
|-1,53
|7,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,48
|0,07
|-8,01
|T. Halk Bankası
|4,96
|-2,36
|-10,79
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|-2,01
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,27
|-3,05
|-27,28
|T.Tuborg
|16,90
|-2,65
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|34,90
|20,34
|231,43
|Tat Gıda
|8,25
|0,24
|-28,64
|TAV Havalimanları
|25,52
|-2,60
|19,81
|Taze Kuru Gıda
|197,70
|-11,74
|-8,60
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-6,63
|-23,27
|Tekfen Holding
|14,79
|-3,77
|-9,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|-4,12
|-24,71
|Temapol Polimer Plastik
|15,35
|-3,82
|33,48
|TGS Dış Ticaret
|12,06
|-2,90
|-5,11
|Tofaş Oto. Fab.
|31,30
|3,51
|1,26
|Torunlar GMYO
|2,86
|-8,33
|-26,67
|Trabzon Liman
|30,70
|-2,04
|-4,42
|Trabzonspor Sportif
|2,52
|-8,03
|3,28
|Trend GMYO
|7,05
|-4,73
|-43,91
|TSKB GMYO
|2,88
|-3,68
|-49,91
|Tuğçelik
|11,79
|2,17
|45,92
|Tukaş
|6,94
|1,31
|-28,38
|Turcas Petrol
|3,47
|-4,41
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,75
|-7,01
|Turkcell
|16,05
|-5,81
|2,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,72
|1,55
|25,94
|Tüpraş
|95,65
|-2,75
|-11,44
|Türk Hava Yolları
|13,74
|-3,78
|6,43
|Türk İlaç Serum
|30,50
|-2,24
|Türk Prysmian Kablo
|11,89
|-6,01
|-1,43
|Türk Telekom
|6,45
|-5,31
|-20,29
|Türk Traktör
|176,00
|1,73
|3,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,60
|-3,63
|13,02
|Türkiye Sigorta
|4,72
|-3,28
|-23,60
|Ufuk Yatırım
|13,90
|8,93
|3,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-1,44
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|57,85
|1,76
|12,66
|Ulusoy Un Sanayi
|4,83
|-0,21
|-5,08
|Umpaş Holding
|1,40
|-5,41
|-46,36
|Uşak Seramik
|1,82
|-9,45
|-22,22
|Utopya Turizm
|20,96
|-7,42
|-45,98
|Uzertaş Boya
|39,00
|-2,50
|-31,10
|Ülker Bisküvi
|20,52
|-4,20
|-8,06
|Ünlü Yatırım Holding
|4,80
|-7,51
|Vakıf Fin. Kir.
|10,70
|-7,04
|151,17
|Vakıf GMYO
|1,49
|-6,29
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,10
|-2,20
|-3,53
|Vakıflar Bankası
|3,52
|-1,95
|-25,27
|Vakko Tekstil
|12,20
|-4,69
|94,69
|Vanet Gıda
|5,28
|9,77
|-31,69
|Verusa Holding
|46,48
|-4,36
|3,06
|Verusaturk Girisim
|23,80
|10,49
|81,96
|Vestel
|31,08
|-2,88
|47,58
|Vestel Beyaz Eşya
|45,98
|1,75
|19,29
|Viking Kağıt
|5,10
|-3,77
|-43,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|-0,90
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,46
|13,02
|0,74
|Yataş
|13,14
|1,08
|-9,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,06
|2,53
|-7,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,98
|1,90
|20,60
|Yeşil GMYO
|1,06
|-6,19
|-23,19
|Yeşil Yapı
|1,19
|-6,30
|-35,33
|Yeşil Yatırım Holding
|2,43
|0,83
|-43,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.319,90
|-8,74
|-21,03
|Yonga Mobilya
|22,86
|5,83
|-23,26
|Yükselen Çelik
|4,92
|-1,40
|-5,96
|Yünsa
|11,16
|-2,96
|-19,66
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,88
|0,53
|-32,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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