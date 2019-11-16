Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
16.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|1,86
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|5,37
|12,58
|68,09
|Adana Çimento (A)
|6,52
|-0,91
|37,08
|Adana Çimento (B)
|4,85
|-2,81
|50,36
|Adana Çimento (C)
|1,86
|-4,12
|51,09
|Adel Kalemcilik
|10,99
|-1,17
|6,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|2,60
|-15,81
|Afyon Çimento
|4,54
|3,65
|-1,09
|Ak Enerji
|0,74
|13,85
|17,46
|Akbank
|7,68
|4,63
|30,50
|Akçansa
|6,88
|-1,29
|5,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|0,71
|-29,35
|Akfen GMYO
|2,50
|8,70
|51,52
|Akın Tekstil
|10,60
|3,31
|16,93
|Akiş GMYO
|2,87
|0,70
|25,93
|Akmerkez GMYO
|20,92
|-0,76
|44,94
|Aksa
|11,36
|1,43
|71,22
|Aksa Enerji
|3,18
|17,34
|18,66
|Aksigorta
|4,99
|-1,58
|58,95
|Aksu Enerji
|11,13
|14,86
|44,17
|Alarko Carrıer
|39,90
|6,34
|1,37
|Alarko GMYO
|58,85
|8,38
|39,38
|Alarko Holding
|4,88
|4,05
|150,22
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.216,40
|0,06
|4,35
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.151,30
|0,06
|4,62
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.165,70
|0,06
|4,56
|Albaraka Türk
|1,23
|2,50
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,47
|15,21
|64,41
|Alkim Kağıt
|4,51
|0,89
|25,48
|Alkim Kimya
|32,82
|2,05
|52,36
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,99
|8,86
|157,63
|Anadolu Cam
|3,36
|0,30
|31,01
|Anadolu Efes
|21,24
|4,12
|5,81
|Anadolu Grubu Holding
|15,80
|4,84
|55,91
|Anadolu Hayat Emek.
|5,94
|6,83
|4,31
|Anadolu Isuzu
|10,28
|11,86
|66,34
|Anadolu Sigorta
|4,26
|1,91
|8,52
|Anel Elektrik
|2,38
|6,25
|46,91
|Arçelik
|19,74
|6,93
|25,02
|Arena Bilgisayar
|5,79
|-2,03
|31,29
|Armada Bilgisayar
|10,53
|1,64
|13,35
|Arsan Tekstil
|3,01
|26,47
|85,80
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|-2,53
|-11,49
|Aselsan
|19,12
|1,11
|-20,17
|Aslan Çimento
|30,50
|0,73
|8,31
|Ata GMYO
|3,92
|-2,24
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,51
|10,22
|14,76
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|16,28
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|2,91
|23,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,59
|0,16
|70,16
|Avrasya GMYO
|1,34
|8,06
|52,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,58
|3,95
|46,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,30
|0,05
|2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-2,45
|-34,57
|Ayen Enerji
|2,92
|12,74
|62,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|12,25
|6,06
|23,19
|Bagfaş
|14,43
|8,41
|199,38
|Bak Ambalaj
|6,05
|-1,31
|28,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,95
|5,41
|55,38
|Banvit
|14,52
|7,56
|34,57
|Baştaş Başkent Çimento
|2,14
|9,74
|5,94
|Batı Çimento
|2,82
|4,83
|17,01
|Batısöke Çimento
|1,09
|10,10
|0,00
|Bera Holding
|4,03
|8,63
|95,63
|Berkosan Yalıtım
|2,04
|0,99
|12,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|-3,23
|29,63
|Beyaz Filo
|3,03
|0,66
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|13,94
|-7,74
|253,81
|Bilici Yatırım
|3,06
|6,99
|141,98
|Bim Mağazalar
|46,10
|-3,39
|7,62
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,97
|10,23
|-17,09
|Bizim Mağazaları
|9,24
|8,45
|35,88
|Bolu Çimento
|2,91
|3,93
|-5,76
|Bomonti Elektrik
|1,70
|-2,86
|254,17
|Borusan Mannesmann
|8,99
|3,10
|28,26
|Borusan Yat. Paz.
|37,00
|8,89
|2,13
|Bosch Fren Sistemleri
|210,40
|-0,57
|37,72
|Bossa
|7,25
|9,68
|72,45
|Brisa
|6,56
|0,31
|3,63
|Burçelik
|4,37
|3,55
|36,14
|Burçelik Vana
|4,75
|-10,71
|220,95
|Bursa Çimento
|4,96
|-0,60
|12,73
|Carrefoursa
|3,64
|1,39
|4,60
|Ceo Event Medya
|9,74
|12,47
|Coca Cola İçecek
|33,20
|4,60
|12,29
|Cosmos Yat. Holding
|1,36
|14,29
|40,21
|Credıtwest Faktorıng
|2,11
|-0,94
|102,88
|Çelebi
|99,05
|1,69
|69,76
|Çelik Halat
|5,43
|0,37
|0,50
|Çemaş Döküm
|1,14
|3,64
|50,00
|Çemtaş
|6,86
|8,03
|15,03
|Çimbeton
|30,40
|-1,04
|6,29
|Çimentaş
|12,35
|-0,56
|-2,76
|Çimsa
|7,53
|-1,44
|-0,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|-3,94
|50,56
|Dagi Giyim
|1,95
|1,04
|57,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,63
|1,87
|61,39
|Dardanel
|2,02
|3,59
|83,64
|Datagate Bilgisayar
|7,12
|13,38
|66,36
|Demısaş Döküm
|2,58
|-1,15
|12,29
|Denge Holding
|1,50
|-6,25
|29,31
|Deniz GMYO
|3,47
|3,27
|14,14
|Denizli Cam
|5,99
|3,10
|15,02
|Derimod
|4,43
|13,88
|57,69
|Derlüks Deri
|2,33
|7,37
|Desa Deri
|3,06
|8,90
|76,88
|Despec Bilgisayar
|3,28
|-1,50
|20,08
|Deva Holding
|8,06
|6,47
|144,98
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,93
|3,33
|19,23
|Ditaş Doğan
|8,32
|-2,58
|62,54
|DO-CO
|540,20
|1,27
|13,98
|Doğan Burda
|4,12
|2,23
|36,88
|Doğan Holding
|1,68
|0,00
|80,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|4,50
|-4,92
|Doğusan
|1,62
|4,52
|-25,16
|Doğuş GMYO
|3,81
|29,59
|80,57
|Doğuş Otomotiv
|9,41
|5,73
|116,82
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-7,46
|280,37
|Duran Doğan Basım
|10,53
|-0,66
|106,47
|Dyo Boya
|4,24
|9,56
|46,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|-1,30
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,79
|-2,87
|37,29
|Edip Gayrimenkul
|1,03
|11,96
|33,77
|Ege Endüstri
|485,00
|-3,04
|55,88
|Ege Gübre
|41,48
|10,03
|100,51
|Ege Profil
|10,15
|4,42
|20,87
|Ege Seramik
|3,39
|3,99
|14,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|6,45
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,26
|-0,57
|36,98
|Ekiz Kimya
|0,43
|4,88
|30,30
|Emek Elektrik
|1,23
|0,00
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,32
|3,94
|-9,38
|Enerjisa Enerji
|7,31
|14,94
|55,25
|Enka İnşaat
|5,79
|2,81
|33,48
|Erbosan
|21,00
|-0,57
|38,12
|Ereğli Demir Çelik
|7,36
|1,52
|20,62
|Ersu Gıda
|1,57
|4,67
|70,65
|Escort Teknoloji
|0,89
|8,54
|17,11
|Etiler Gıda
|2,84
|-12,07
|33,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|5,65
|86,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,09
|4,81
|71,67
|Euro Yat. Ort.
|1,13
|20,21
|80,34
|Euro Yatırım Holding
|1,35
|7,14
|145,45
|Fenerbahçe Futbol
|16,07
|-5,75
|132,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,23
|5,90
|21,43
|F-M İzmit Piston
|21,70
|1,88
|41,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,95
|16,86
|156,66
|Ford Otosan
|67,85
|0,37
|42,81
|Formet Çelik Kapı
|5,35
|20,50
|429,36
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|0,00
|429,41
|Galatasaray Sportif
|1,69
|1,20
|36,29
|Garanti Bankası
|9,95
|1,63
|25,00
|Garanti Faktoring
|3,72
|-4,12
|87,88
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|7,29
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,99
|5,09
|96,18
|Gedik Yatırım Holding
|7,39
|13,34
|214,47
|Gediz Ambalaj
|5,55
|0,18
|37,23
|Gentaş
|1,66
|3,11
|20,94
|Gersan Elektrik
|2,36
|-1,67
|-3,29
|Global Men. Değ.
|1,32
|5,60
|180,85
|Global Yat. Holding
|4,15
|1,72
|38,80
|Good-Year
|3,04
|4,83
|-8,39
|Göltaş Çimento
|14,60
|6,10
|19,23
|Gözde Girişim
|3,93
|2,61
|47,19
|GSD Denizcilik
|1,96
|4,26
|70,43
|GSD Holding
|1,03
|8,42
|28,75
|Gübre Fabrik.
|6,65
|16,46
|124,66
|Güler Yat. Holding
|1,85
|2,78
|72,90
|Güneş Sigorta
|1,89
|1,07
|34,79
|Halk GMYO
|0,99
|4,21
|53,89
|Halk Sigorta
|1,54
|6,21
|74,50
|Hatay Tekstil
|5,44
|3,42
|57,76
|Hedef Girişim
|1,88
|7,43
|62,07
|Hektaş
|6,73
|12,73
|94,42
|HUB Girişim
|8,30
|14,01
|341,49
|Hürriyet Gzt.
|1,06
|29,27
|13,98
|ICBC Turkey Bank
|4,69
|-1,88
|-4,87
|İdealist Danışmanlık
|3,51
|-4,36
|-39,94
|İdealist GMYO
|2,80
|3,32
|71,78
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|5,61
|591,92
|İhlas Gayrimenkul
|0,76
|7,04
|-19,11
|İhlas Gazetecilik
|4,01
|28,94
|557,38
|İhlas Holding
|0,63
|5,00
|96,88
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-1,18
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|7,69
|3,92
|38,09
|Info Yatırım
|5,25
|0,96
|409,71
|İntema
|6,94
|2,36
|15,73
|İpek Doğal Enerji
|6,85
|9,25
|27,56
|İskenderun Demir Çelik
|6,43
|-0,46
|37,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA