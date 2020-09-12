Yatırımcı rehberi (7)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085923 0,97
Anadolu Hayat Em. İki. K.

Yatırımcı rehberi (7)
12.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:27

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085923 0,97
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089016 0,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050512 0,88
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,094182 0,80
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061011 0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018239 1,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016125 0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036204 4,21
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089554 3,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 2,87
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056698 2,18
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024155 1,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021759 2,37
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053851 1,92
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,084513 1,91
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026354 1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067696 1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 5,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 5,17
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 3,21
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 3,19
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016086 1,68
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030371 1,51
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048798 1,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016234 1,51
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050465 1,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047840 1,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068469 0,23
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027295 0,22
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070048 0,22
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069319 0,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068350 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019923 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010802 -0,05
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041539 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067647 -0,02
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043713 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036973 -0,41
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043603 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 -1,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 -1,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 -1,54
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 -1,26
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021933 -0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028720 -1,50
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012979 -0,99
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025888 -0,82
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024309 -0,77
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020623 -0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mesut Barzani Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Canan Ergüder Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül Bakan İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (7) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 11:30:32. #1.14#
title