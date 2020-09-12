Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085923 0,97 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089016 0,93 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050512 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,094182 0,80 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061011 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018239 1,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016125 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036204 4,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089554 3,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 2,87 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056698 2,18 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024155 1,96 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021759 2,37 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053851 1,92 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,084513 1,91 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026354 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067696 1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 5,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 5,17 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 3,21 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 3,19 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016086 1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,030371 1,51 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048798 1,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016234 1,51 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050465 1,50 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047840 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068469 0,23 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027295 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070048 0,22 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069319 0,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068350 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019923 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010802 -0,05 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041539 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067647 -0,02 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043713 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036973 -0,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043603 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 -1,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 -1,54 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 -1,26 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021933 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028720 -1,50 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012979 -0,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025888 -0,82 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024309 -0,77 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020623 -0,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA