Yatak yarası yatağa mahkum etti
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Yatak yarası yatağa mahkum etti

Antalya'da olduğu by-pass ameliyatı sonrası 27 gün yoğun bakımda kalan yüzde 72 engelli Yusuf Yılmaz'ın kalça bölümünde yatak yarası oluştu ve yatağa bağımlı kaldı.

Yatak yarası yatağa mahkum etti
07.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:49

Antalya'da olduğu by-pass ameliyatı sonrası 27 gün yoğun bakımda kalan yüzde 72 engelli Yusuf Yılmaz'ın kalça bölümünde yatak yarası oluştu ve yatağa bağımlı kaldı. İyileşip sağlığına kavuşmak isteyen Yılmaz, gözyaşları içinde yardım istedi.

Kepez ilçesinde 73 yaşındaki annesi Hatice Yılmaz ile yaşayan, diyabet ve görme engeli nedeniyle yüzde 72 engeli bulunan Yusuf Yılmaz (49), engelli kadrosundan bir otelde işe başladı. Geçtiğimiz ocak ayında otelde fenalaşan Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir dizi tetkik yapılan Yılmaz, kendi isteğiyle annesini merak ettiği için hastaneden ayrıldı. Aynı günün gecesinde yine fenalaşan Yusuf Yılmaz, taksiyle yakındaki özel bir hastaneye gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, ameliyat için başka bir hastaneye sevk edildi. By-pass ameliyatının ardından taburcu olan Yılmaz, bir ay sonra yeniden rahatsızlandı ve ikinci bir by-pass operasyonu geçirdi. Durumu ağır olan Yusuf Yılmaz, 27 gün yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Aynı zamanda 25 yıldır şeker hastalığı bulunan Yılmaz'ın bu süreçte, kalça bölümünde yatak yarası oluştu. Taburcu olan ve getirilen Yılmaz'ın yarasını gören yakınları büyük şaşkınlık yaşadı.

Çare bulunamadı

Ameliyatı yapan hastanenin yanı sıra kamu hastanelerine de başvuran aile, Yılmaz'ın yatak yarası için yapılacak bir şey olmadığını ve zamanla geçeceğinin söylendiğini ancak iyileşme olmadığını söyledi. İki günde bir kardeşinin yanına yardıma geldiğini dile getiren Akif Yılmaz, "Kardeşin önceden sağlıklıydı. Engelli kadrosundan bir otelde meydancı olarak çalışıyordu. 25 yıllık şeker hastalığı var. Geçtiğimiz ocak ayında bir kalp krizi geçirdi, özel hastanede by-pass ameliyatı oldu. Daha sonra evimizde bakmaya başladık" dedi.

İlk by-pass ameliyatının ardından kardeşinin yeniden rahatsızlandığını anlatan Yılmaz, şubat ayı içinde ikinci bir ameliyat olmak zorunda kaldığını kaydetti.

İlaç verildi ama iyileşme olmadı

İkinci ameliyat sonrası kardeşinin 27 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden Akif Yılmaz, "Bu sürede kardeşimin kalça bölümünde yatak yarası oluşmuş. Pandemi sürecinde de olduğumuz için bize hastamızı fazla göstermediler. Bizim haberimiz olmadı. Kardeşimi eve getirdiğimizde gördük ki yatak yarası tamamen açılmış. Bazı kamu hastanelerine bu yarayı tedavi ettirmek için götürdük gereken yapıldı. İlaç yazıldı ama bir iyileşme olmadı" dedi.

Yaşadığı durumdan dolayı gözyaşlarını tutamayan Yusuf Yılmaz ise, "Önce sağlıklı insandım, by-passın ardından bu hale düştüm. 27 gün yoğun bakımda yattım ve yaram büyüdü. Ben sağlığıma kavuşup, yürümek istiyorum. Şimdi tamamen kötü oldum. Annem ve ağabeyimin desteği olmadan ayağa kalkamıyorum. Annem ve ağabeyime bağlıyım. Yemek bile yiyemiyordum daha önce. Benim tek isteğim sağlığıma kavuşmak" dedi.

Yatağa bağımlı kalan oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan 73 yaşındaki anne Hatice Yılmaz ise, "Zor ama benim oğlum. Beş aydır yanında yerde yatıyorum. Benim yardımıma muhtaç hep. Sabaha kadar yaraları acıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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