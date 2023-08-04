Van Gölü'nde gün batımına karşı yüzme keyfi

VAN - Van'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendini günbatımı eşliğinde Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor.

3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan ve çok sayıda güzel koyları ile sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı, tuzlu ve sodalı suda serinliyor. Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarken 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Van'da ise hava sıcaklığı 25-30 dereceleri bulurken Vanlılar, sıcak havaya karşı çareyi gün batımına karşı Van Gölü'nün sahillerinde buluyor. Van Gölü'ne güzel ve temiz sahilleri bulunan Tuşba ilçesi hafta sonunun yanı sıra hafta içi de serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.

"Hava sıcak, göl havadan daha sıcak"

Havanın sıcak olduğunu, gölün de havadan Sıcak olduğunu ifade den Haşim Talay isimli vatandaş, "Akşam'ın bu saatlerinde serinlemek için buraya geldik. Güzel oluyor, Van Gölü sahillerini herkese tavsiye ediyoruz. sıcaklardan dolayı Van Gölü sahillerine yoğun ilgi var" dedi.