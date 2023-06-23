Trabzon'da Ayı ve Yavruları Ev Çevresinde Dolaştı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir evin çevresinde dolaşan ayı ve yavrularını, güvenlik kamerası kaydetti. Ayılar, evin etrafında dolaşarak yiyecek aradıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir evin çevresinde dolaşan ayı ve yavrularını, güvenlik kamerası kaydetti.

İlçenin Zincirlitaş Karşısemt Mahallesi'nde Musa Pay'ın evinin de bulunduğu sokağa gelen ayı ve 2 yavrusu, bir süre etrafta dolaştı.

Ağaca çıkarak kiraz ile bahçede ekili fasulyeden yiyen ayılar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayıların evin etrafında dolaşarak yiyecek araması güvenlik kamerasınca görüntülendi.