Tosya'da motosiklet kazası: 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde savrulan motosikletten düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Hocaimat Mahallesi Sosyal Sigortalar Kurumu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 37 EC 966 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan M.E. (14) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU