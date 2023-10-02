Tepebaşı Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler arasında interaktif eğitim, kukla gösterisi, yüz boyama, oyunlar ve fotoğraf sergisi yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi birçok kurum, STK ve gönüllünün birlikteliği ile 'Satın alma sahiplen' sloganıyla hayata geçirilen 'Can Dostum' projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde 4 Ekim Çarşamba günü saat 10.00-12.00 arasında düzenlenecek etkinlikler arasında interaktif eğitim, kukla gösterisi, yüz boyama, oyunlar ve fotoğraf sergisi yer alıyor.

Etkinlik hakkında bilgi almak isteyenler 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.