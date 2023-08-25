Tekirdağ'da orman yangını kontrol altına alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.
Tekirdağ'da orman yangını kontrol altına alındı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi henüz belirlenemeyen nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken soğutma çalışması başlatıldı.