Tekirdağ'da orman yangını kontrol altına alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi henüz belirlenemeyen nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken soğutma çalışması başlatıldı.