Şanlıurfa'da Biber Hasadı Sonrası İsot ve Salça Üretimi

Şanlıurfa'da kadınlar tarafından temizlenen kırmızı acı biberler, güneşte kurutulduktan sonra isot ve pul biber olarak sofralara gelmektedir. Kadınlar, kışlık tüketim için isot, domates salçası ve isot reçeli yapımına başlamıştır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı mühendisleri gözetiminde, tarladan sofraya uzanan isot yapımı büyük emek ve zahmet istemektedir.

ŞANLIURFA'da biber hasadı sonrası isot ve salça yapımına başlandı. Kadınların temizlediği kırmızı acı biberler, güneşte kurutulduktan sonra sofralara pul biber ve isot olarak geliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, kadınlar kışlık tüketim için isot, domates salçası ve isot reçeli yapımına başladı. Tarlalardan toplanan biber ve domatesler uygulanan işlemlerin ardından isot, pul biber ve salçaya dönüştürülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı mühendisleri gözetiminde, tarladan sofraya uzanan isot yapımı büyük emek ve zahmet istiyor. İsot mevsiminin gelmesi ile arazilerin ve evlerin çatısının kırmızı renge büründüğü kentte; kadınlar hem 1 yıl boyunca yiyecekleri isot ve salçayı hazırlıyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Uzun ve zahmetli uğraşın ardından 100 kilo biberden 8 kilo isot çıkarılıyor. Tarlada toplandıktan sonra kadınlar tarafından tohumları ayrıştırılaran biberler, kızgın güneşte kurutarak öğütülüp, yemeye hazır hale getiriliyor. Acısı ile özellikle çiğ köftenin vazgeçilmesi olan isot, Şanlıurfalı kadınların ellerinden çıkıyor.