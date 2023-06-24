Safranbolu, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelecek yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Fen İşleri, Şantiye, Zabıta, Halk Masası, Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Köse, vatandaşların ve ziyaretçilerin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelecek yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını söyleyen Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, "9 gün olarak belirlenen bayram tatiline Fen İşleri, Şantiye, Zabıta, Halk Masası, Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlükleri ekiplerimiz ile hazırız" dedi.

Başkan Köse, Kurban Bayramı dolayısıyla kenti yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazır hale getirdiklerini söyledi. Safranbolulu vatandaşların ve Safranbolu'yu ziyaret edecek misafirlerin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Köse, şöyle konuştu:

"Zabıta ve Veterinerlik birimlerimiz vatandaşlarımızın sağlıklı kurban alabilmeleri, bayram alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmeleri için denetimleri her alanda aralıksız sürdürüyor. Bununla birlikte Kurban Bayramı süresince halk otobüslerimiz şehir içi taşımacılığında ücretsiz hizmet verecek. Her zaman olduğu gibi Halk Masası birimimiz 153 nolu ücretsiz hattı ile 7/24 halkımızın hizmetinde olacak. Bu vesile ile bir kez daha tüm hemşerilerimin bayramını tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum."