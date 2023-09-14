Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan'ın Cenazesi Ünye'de Defnedildi

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Arslan için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın (56) cenazesi, uçakla Ordu Giresun Havaalanı'na, buradan da kara yoluyla Ünye Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Arslan için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, annesi Emine, babası Muammer, eşi Nuray, çocukları Cansu ve Türker Arslan ile kardeşleri taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, Şeyh Yunus aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Arslan'ın ailesinin yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.