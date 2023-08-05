Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, afetzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi. SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan 'Küçük Kara Balık' adlı çocuk tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirildi. SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, çocuklara sahip çıkmak, yüzlerini güldürmek ve sosyalleşmelerine katkı sunmanın toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.