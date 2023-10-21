Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yakıt tankeri alev aldı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından tanker bir anda alev aldı. Kaza sonrası Tortum-Erzurum karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Uzun süre söndürülemeyen tankere müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Erzurum'da devrilen yakıt tankeri alev aldı: Sürücü yanarak hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yakıt tankeri alev aldı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aksukapı mevkiinde meydana gelen kazara plakası ve sürücüsü belirlenemeyen yakıt tankeri virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından tanker bir anda alev aldı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Tortum-Erzurum karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Uzun süre söndürülemeyen tankere müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.