Üye Girişi
Haberler

Erdal Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan 5 sokak köpeğini belediye bünyesine aldı

Erdal Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan 5 sokak köpeğini belediye bünyesine aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak hayvanlarını eğiterek belediye bünyesine alacaklarını söyleyen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sözünü tuttu. Beşikçioğlu gerekli eğitimleri tamamlanan 5 köpeği belediye görevlendirdi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasete atılan veAnkara'da Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, sokak köpekleriyle ilgili verdiği sözü yerine getirdi.

5 KÖPEĞİN EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

30 gün içinde sahiplendirilmeyen sokak hayvanların öldürülmesini öngören yasa değişikliğine tepki göstererek "Belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diyen Beşikçioğlu'ndan ilk adım geldi. Beşikçioğlu, barınakta eğitimleri tamamlanan 5 köpeğin atamasını yaptı.

Erdal Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan 5 sokak köpeğini belediye bünyesine aldı

BEŞİKÇİOĞLU: KÖPEKLERE İTAAT EĞİTİMİ VERİYORUZ

Kreşe ataması yapılan "Alex" isimli köpeği yeni yuvasında ziyaret eden Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Barınaktaki yapılarımızda öncelikle itaat eğitimleri veriyoruz. Bu arkadaşların bazıları cins hayvanlar, bazıları da sokaklardan gelenler oluyor. Bazı ailelerimiz bu cins olan hayvanlarımızı evlerine alıyorlar lakin bir süre sonra onunla baş edemeyince gelip sokağa bırakıyorlar" dedi.

Erdal Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan 5 sokak köpeğini belediye bünyesine aldı

"BEKÇİ KÖPEĞİ OLACAKLAR"

"Bu yasa çıktıktan sonra biz bu can dostlarımızı belediyemizde görevlendireceğiz dedikten sonra birçok arkadaşımız can dostlarını bizlere getirdiler. Biz de onlara temel eğitimleri verdikten sonra vatandaşlarımızın sahiplenmeleri için gerekli imkanları sağlıyoruz. Bir diğer taraftan da bu canlılarımızı park bahçelerin deposu, makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak değerlendireceğiz. Burada veterinerlik müdürlüğümüzün çok büyük bir katkısı oldu. Veteriner müdürümüz daha önceden pek çok can dostunu eğiten bir arkadaşımız. O da, kendi içerisinde bir kadro kurdu ve bu kadrolar can dostlarımızı eğitip hem zabıtalarımızın yanında hem de tesislerimiz de bekçi köpeği olarak görevlendiriyorlar"

Erdal Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan 5 sokak köpeğini belediye bünyesine aldı

"SİSTEM ŞİMDİLİK İŞLİYOR"

Barınakta 300 hayvana ev sahipliği yapabilecekleri alanın olduğundan bahseden Beşikçioğlu, "Şu an 80, 83 tane can dostumuz bizimle birlikte. Bir de 6 tane yasaklı ırkımız var, lakin bunlarda şu an fazlalaşmış ve sayıları 12'yi geçmiş. Sayımız artıyor ama uygulamaya geçirdiğimiz projemizde sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Hepsinin burada özgürce dolaşabilecekleri bir alan mevcut. Burada temel itaat eğitimleri ve arama kurtarma eğitimleri verilmektedir. Sistem şimdilik işliyor, sabah saatlerinde de kreşlerimize görevlendirmeleri yaptık. Çocuklarımız büyük bir ilgi gösterdi. E tabi, onların istedikleri de sadece sevgi. Umarım bu proje örnek olur herkese" ifadelerini kullandı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Erdal Beşikçioğlu Hayvan Hakları Magazin Yaşam

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500

Yorumlar (5)

Free Palestine:

Tamamen algı. 5 tane köpeğe eğitim vermekle tüm bir sahipsiz köpek popülasyonunu kontrol altına almak aynı şey mi? Kaldı ki tüm köpek popülasyonuna bu eğitim verileceğini varsaysak buna ne görevli/eğitmen, ne de alan yeterli olur.

4
0
yanıtYanıtla
VATAN BOZKURTLAR:

Onlara gerek yo ki...

3
0
yanıtYanıtla
metheone :

Onlara bakmak için bir köpek bakıcısı istihdam et. Onun başına da bir müdür. Ona da bir müdür yardımcısı ve özel kalem...

2
0
yanıtYanıtla
Perwer:

Beşikçiyi de hayvanlarla birlikte eğitmek lazım ama belediye almak için değil, barınak için

1
0
yanıtYanıtla
dehide:

O kadar insan varken köpeğe maaş bağlamak...

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });