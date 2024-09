Erdal Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan 5 sokak köpeğini belediye bünyesine aldı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasete atılan veAnkara'da Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, sokak köpekleriyle ilgili verdiği sözü yerine getirdi.

5 KÖPEĞİN EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

30 gün içinde sahiplendirilmeyen sokak hayvanların öldürülmesini öngören yasa değişikliğine tepki göstererek "Belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diyen Beşikçioğlu'ndan ilk adım geldi. Beşikçioğlu, barınakta eğitimleri tamamlanan 5 köpeğin atamasını yaptı.

BEŞİKÇİOĞLU: KÖPEKLERE İTAAT EĞİTİMİ VERİYORUZ

Kreşe ataması yapılan "Alex" isimli köpeği yeni yuvasında ziyaret eden Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Barınaktaki yapılarımızda öncelikle itaat eğitimleri veriyoruz. Bu arkadaşların bazıları cins hayvanlar, bazıları da sokaklardan gelenler oluyor. Bazı ailelerimiz bu cins olan hayvanlarımızı evlerine alıyorlar lakin bir süre sonra onunla baş edemeyince gelip sokağa bırakıyorlar" dedi.

"BEKÇİ KÖPEĞİ OLACAKLAR"

"Bu yasa çıktıktan sonra biz bu can dostlarımızı belediyemizde görevlendireceğiz dedikten sonra birçok arkadaşımız can dostlarını bizlere getirdiler. Biz de onlara temel eğitimleri verdikten sonra vatandaşlarımızın sahiplenmeleri için gerekli imkanları sağlıyoruz. Bir diğer taraftan da bu canlılarımızı park bahçelerin deposu, makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak değerlendireceğiz. Burada veterinerlik müdürlüğümüzün çok büyük bir katkısı oldu. Veteriner müdürümüz daha önceden pek çok can dostunu eğiten bir arkadaşımız. O da, kendi içerisinde bir kadro kurdu ve bu kadrolar can dostlarımızı eğitip hem zabıtalarımızın yanında hem de tesislerimiz de bekçi köpeği olarak görevlendiriyorlar"

"SİSTEM ŞİMDİLİK İŞLİYOR"

Barınakta 300 hayvana ev sahipliği yapabilecekleri alanın olduğundan bahseden Beşikçioğlu, "Şu an 80, 83 tane can dostumuz bizimle birlikte. Bir de 6 tane yasaklı ırkımız var, lakin bunlarda şu an fazlalaşmış ve sayıları 12'yi geçmiş. Sayımız artıyor ama uygulamaya geçirdiğimiz projemizde sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Hepsinin burada özgürce dolaşabilecekleri bir alan mevcut. Burada temel itaat eğitimleri ve arama kurtarma eğitimleri verilmektedir. Sistem şimdilik işliyor, sabah saatlerinde de kreşlerimize görevlendirmeleri yaptık. Çocuklarımız büyük bir ilgi gösterdi. E tabi, onların istedikleri de sadece sevgi. Umarım bu proje örnek olur herkese" ifadelerini kullandı.