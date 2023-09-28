Edirne'de trafik kazası: Sürücü ve eşi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinden Keşan yönüne giden D.K. (72) yönetimindeki 34 DM 8558 plakalı hafif ticari araç, Paşayiğit Mahallesi'ne giriş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran refüje çarptı. Savrulan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada, D.K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi M.K. (73) yaralandı. İhbarı kaza yerine polis, sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE