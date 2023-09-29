Çubuk Belediyesi, AYBÜ öğrencilerine turşu ikram etti

Çubuk Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni kazanan öğrenci ve ailelere coğrafi işaretli Çubuk turşusu ikram etti. Yurtlara yerleşen öğrencilere destek verildi.

Çubuk Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini (AYBÜ) kazanan öğrenci ve ailelere coğrafi işaretli Çubuk turşusu ikram etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 7 bin kapasiteli yurda öğrenciler yerleşmeye başladı.

Yurtlara yerleşmek için gelen öğrenci ve ailelerine, Çubuk Belediyesi tarafından coğrafi işaretli Çubuk turşusu ve çeşitli ürünler ikram edildi.

İkram standını ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenci ve aileleriyle sohbet etti.

İlçede bulunan KYK yurtlarında öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve konforlu ortamlarda çok uygun şartlarda barınma imkanına sahip olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları söyledi:

"Geçen yıl açılan yurtta 7 bin öğrenci misafirimiz olacaktır. İlçe merkezinde 750 kişilik de iki ayrı KYK yurdumuz daha bulunuyor. Toplamda ise 17 bin öğrencimiz ilçemizde üniversite eğitimi görmektedir. Bu ilçemiz açısından önemli bir sayı. Belediye olarak tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, gençlerimizin yanındayız. Ailelerimizin gözleri arkada kalmasın tüm yavrularımız bizlere emanet."