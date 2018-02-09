Yaralarım Düzelince Tekrar Cephedeyim"

VOLKAN KAŞİK - Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Komado Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, bir an önce iyileşerek silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor.

Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG-PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü söyledi.

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen ve tankın isabet alması sonucu 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralandığını anlatan Aytekin, şehit olan silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Aytekin, saldırıda şarapnel parçalarının vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiğini ayrıca işitme kaybı da yaşadığını belirterek, Kilis'te tedavisinin yapıldığını ve önemli bir rahatsızlığının kalmadığını ifade etti.

"Vatan millet ruhunun canlandığını gördük"

Saldırıda silah arkadaşlarının şehit olduğunu bazılarının da yaralandığını hatırlatan Aytekin, şöyle devam etti:

"Allah hepsinin ailesine, bizlere sabır versin, mekanları cennet olsun. İyi bir mertebeye ulaştılar. Bizler de şükür milletimizin buradaki bekasını, bize ilgisini gördük. Burada vatan millet ruhunun canlandığını gördük. Valimiz olsun, başhekimimiz olsun, kaymakamımız olsun, doktorlar olsun, halk olsun hepsinden Allah razı olsun. Canım dışarıdan yemek yemek istiyor ama daha nasip olmadı gelen gidenler hep eli dolu geliyor, yemeklerini getiriyorlar. Tanımayanlar bile çayını, kahvesini getiriyor. Allah bu milletten ve halktan razı olsun. Şu bir gerçek, bu milli ruh bizde oldukça hiç kimsenin bize gücü yetmeyecek."

Aytekin, Sivaslı olduğunu ancak burada memleketinde gibi hissettiğini anlatarak, "Kilis'te tanıdığım, kimsem olmamasına rağmen neredeyse tüm Kilis'i tanıdım herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aklının cephedeki silah arkadaşlarında olduğunu vurgulayan Aytekin, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz iyileşince oradayım. Ufak tefek yaralarım var onlar düzelince tekrar cephedeyim Allah'ın izniyle. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunlar gelip geçici Rabbim kalıcı şeylerden korusun. Allah inşallah Ümmeti Muhammedi her türlü kötüden, beladan, kazadan saklasın. Herkes dikkatli olsun en yakın zamanda aranızdayım arkadaşlarım."