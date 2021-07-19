YAPMADIĞI YOLCULUKTA ADINA KESİLEN BİLET YÜZÜNDEN KARANTİNAYA ALINDI
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YAPMADIĞI YOLCULUKTA ADINA KESİLEN BİLET YÜZÜNDEN KARANTİNAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde muhtar Ramazan Nacakcı (34), iddiaya göre bir otobüs firmasının yaptığı hata yüzünden mağdur oldu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde muhtar Ramazan Nacakcı (34), iddiaya göre bir otobüs firmasının yaptığı hata yüzünden mağdur oldu. İzmir'e giden otobüste adına bilet kesilen Nacakcı, aynı otobüsteki bir yolcuda Covid-19 tespit edilmesi üzerine filyasyon ekipleri tarafından karantinaya alındı.

Kumluca'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Nacakcı dün, Antalya'dan İzmir'e giden otobüste yolculuk yaptığı ve bu otobüste Covid-19 teşhisi konulan bir yolcu bulunması nedeniyle karantinaya alınacağı gerekçesiyle polis tarafından arandı. Muhtar Nacakcı, başta bu telefonu arkadaşları tarafından kendisine yapılan bir şaka olarak değerlendirdi. Daha sonra cep telefonundan filyasyon ekipleri de arayınca işin şaka olmadığını anlayan muhtar Nacakcı, büyük şaşkınlık yaşadı. Otobüsteki kişinin kendisi olmadığını, ömrü boyunca da İzmir'e hiç gitmediğini anlatmaya çalışsa da Ramazan Nacakcı derdini dinletemedi. Nacakcı filyasyon ekipleri tarafından evinde 14 gün karantinaya alındı.

KUMLUCA- İZMİR SEFERİNE ADINA BİLET KESİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Kendi yöntemleriyle olayı çözmeye çalışan Ramazan Nacakcı, 1 ay önce annesinin rahatsızlığından dolayı tahlil yaptırmak için bir otobüs firmasıyla Ankara'ya gittiğini hatırladı. Tüm bilgilerinin o firmada olduğunu düşünen Nacakcı, otobüs firmasını aradı. Firma yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası Ramazan Nacakcı, 15 Temmuz tarihinde kendisi adına Kumluca- İzmir seferine bilet kesildiğini öğrendi. Firmaya yaptıkları hata yüzünden karantinaya alındığını anlatan Ramazan Nacakcı, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Şu an evinde ailesiyle birlikte karantinada bulunan Ramazan Nacakcı, sorunun çözülmemesi halinde firma hakkında şikayetçi olacağını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

'GEREKİRSE TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'

Muhtar Ramazan Nacakcı, "Bir otobüs firmasının yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı karantinaya alındım. Bu sürede işlerimle ilgilenemeyeceğim. Bir mahalle muhtarı olarak şu anda mağdur durumdayım. Hiç gitmediğim İzmir'e, yolculuk yapmış görünüyorum. Yolculuk esnasında bir yolcuda çıkan Covid-19 sebebiyle karantinaya alındım. Bu konuda yetkilere sesimizi duyuramadık. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştık. İzmir'deki yetkililere ulaştık. Hiçbir şekilde derdimizi anlatamadık. Ben bu otobüs firmasından şikayetçi olacağım. Gerekirse tazminat davası açacağım. Mağduriyetimin giderilmesi için gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

YAPMADIĞI YOLCULUKTA ADINA KESİLEN BİLET YÜZÜNDEN KARANTİNAYA ALINDI
YAPMADIĞI YOLCULUKTA ADINA KESİLEN BİLET YÜZÜNDEN KARANTİNAYA ALINDI
YAPMADIĞI YOLCULUKTA ADINA KESİLEN BİLET YÜZÜNDEN KARANTİNAYA ALINDI
YAPMADIĞI YOLCULUKTA ADINA KESİLEN BİLET YÜZÜNDEN KARANTİNAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
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