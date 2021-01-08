Yankesicilik zanlısı taksi şoförü yakalandı
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Yankesicilik zanlısı taksi şoförü yakalandı

08.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:33

Şişli'de aracına binen yolcuların para, telefon ve eşyalarını el çabukluğu yöntemiyle çaldığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı.

Şişli'de aracına binen yolcuların para, telefon ve eşyalarını el çabukluğu yöntemiyle çaldığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün, yabancı uyruklu yolcuların para, telefon ve eşyalarını el çabukluğu yöntemiyle çaldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Köksal F'yi (40), Eyüpsultan'daki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin yankesicilik ile kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yankesicilik zanlısı taksi şoförü yakalandı
Yankesicilik zanlısı taksi şoförü yakalandı
Yankesicilik zanlısı taksi şoförü yakalandı
Yankesicilik zanlısı taksi şoförü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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