Yalova'da feribot karaya oturdu YALOVA'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu.

YALOVA'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'dan saat 23.59'da Yenikapı-Yalova seferini yapmak üzere hareket eden 'Kanuni Sultan Süleyman' isimli feribot, saat 01.20 sıralarında Yalova'da İDO iskelesine yanaşmak için manevra yaptı. İddiaya göre dümeni kilitlenen feribot sahilde bulunan kayalıklara doğru ilerlemeye başladı. Kaptanın ani manevrasıyla kayalıklara çarpmaktan son anda kurtulan feribot, kumsalda karaya oturdu. Sarsıntı nedeniyle feribotta bulunan panik ve korku yaşarken, iskelede yakınlarını bekleyen vatandaşlar da endişelendi. Feribot yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak iskeleye çekildi. Can kaybı yaralananın olamadığı kazada feribotta maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA