Yalova'da davulculardan yeni akım
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Yalova'da davulculardan yeni akım

Yalova'da davulculardan yeni akım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ramazan ayı geleneği olan davulcular sahur vakti maniler eşliğinde vatandaşları uyandırmaya devam ediyor.

Ramazan ayı geleneği olan davulcular sahur vakti maniler eşliğinde vatandaşları uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında da ilginç davul çalanlar paylaşılıyor.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar bu durumu yeni bir akım haline getirdi. Hesaplardan akıma destek için gençlere çağrıda bulunularak, "En güzel videoları bekliyoruz" dediler ve renkli görüntüler ardı ardına gelmeye başladı.

Gençlerin takip ettiği "No Context Yalova" adlı sayfa yeni bir akım başlatarak "Bulunduğunuz yerlerde sahur vakti davul çalan ilginç videoları istiyoruz" dedi. Gelen videolar yüzleri gülümsetti. Kimileri askeri yürüyüş eşliğinde davul çaldı. Kimileri de araçların üstlerine çıkarak tehlikeli hareketler yaptı. Videolardan en ilginci Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinden geldi. Sahur vakti tekneyi karada yürüttüler, üzerine çıkıp bayrak açtılar maniler söylediler. Görüntüler yüzleri güldürdüğü kadar sosyal medyada hem beğenildi hem eleştirildi.

Sosyal mesafe ve maske takmayan kalabalık kişilerle çekilen videolar ise yine sosyal medyada sert eleştirildi. Altınova ve Yalova merkezde çekilen diğer görüntüler de sosyal medyada ilgi gördü. - YALOVA

Yalova'da davulculardan yeni akım
Yalova'da davulculardan yeni akım
Yalova'da davulculardan yeni akım
Yalova'da davulculardan yeni akım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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