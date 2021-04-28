Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız"
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Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | Spor

- Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız" Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 6-3'lük Denizlispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

- Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 6-3'lük Denizlispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kayserispor, ligin 38. haftasında sahasında ağırladığı Denizlispor'u 6-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "28 puanlı Denizlispor ve 35 puanlı Kayserispor... Matematiksel anlamda rakibin umudu var. Biz ev sahibiyiz. Uzun zamandır iç sahada kazanamadığımızdan dolayı mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Ligin boyu kısaldıkça da oyuncuların üzerinde baskı ve stres artıyor. Kayseri'ye geleli henüz 48 saat oldu. Benim açımdan da her antrenörün açısından da böyle zor bir zamanda, vakit olmayan hazırlık anlamında zorlukları vardı.3 günde bir maç olduğundan dolayı çok fazla prova yapamıyoruz. İşin teorik tarafından çok gittik. Oyuncularıma oyuna sadakatlerinden dolayı teşekkür ederim. Oyunun geliştirmemiz gereken çok yer var. Bu 20 günlük bir yolculuk. Yolculuğun ilk başlangıç noktası burasıydı. Yolculuk önemli ama varış daha önemlidir. Ligde kazanmamız gerekiyor. Ligin başından beri çok kredi tüketmişiz. O yüzden bundan sonra Kayserispor'un ligde kalması adına ben ve oyuncularım elimizden ne geliyorsa tüm gücümüzle çalışıp yapacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak: 'Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız'
Yalçın Koşukavak: 'Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız'
Yalçın Koşukavak: 'Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız'
Yalçın Koşukavak: 'Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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