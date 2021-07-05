Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
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Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yurt içi ve yurt dışında 5 merkezde yaptığı ve Türkiye'deki 47 üniversite tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) 2021 tamamlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yurt içi ve yurt dışında 5 merkezde yaptığı ve Türkiye'deki 47 üniversite tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) 2021 tamamlandı.

ADÜ ve ülkemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) Azerbaycan-Bakü, İstanbul, Ankara, Van ve Aydın'da eş zamanlı olarak yüz yüze sınav şeklinde gerçekleşti.

"KÜLTÜR VE BİLİM TEMSİLCİLİĞİNİN ADIMI ATILMIŞ OLUYOR"

Ülkemizde yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim görmesinin önemine değinen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizde eğitim görmüş başarılı öğrenciler ülkelerinde Üniversitemizi temsil ederek uluslararası alanda temsilcimiz olacaklar. Bizler geleceğin kültürel, sosyal ve siyaset alanlarında söz sahibi bireylerini yetiştiriyoruz. Bu anlamda Üniversitemizin uluslararası alanda yapacağı her çalışmayı önemsiyor ve destekliyorum" dedi.

Aydın halkının öğrencilere kendi evlatları gibi davrandığını Aldemir, "Üniversitemizin ve İlimizin yabancı uyruklu öğrencilerimize de kendi evlatları gibi davranacağına hiç şüphem yoktur. Oluşturulacak duygusal bağ ve Üniversitemizin öğrencilerimize verdiği donanımlı eğitim ile ömür boyu sürecek bir kültür ve bilim temsilciliğinin adımı atılmış olacak" diye konuştu.

ADÜYÖS 2021'in başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Rektör Yardımcısı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Koordinasyonundan Sorumlusu Prof. Dr. Cumali Öksüz, Yükseköğretim Kurulu'nun Kalite, Uluslararasılaşma politikalarına bağlı olarak üniversite bünyesinde politikalar geliştirdiklerini ve bu bağlamda tüm sınavların titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.

Uluslararası ölçekte tanınırlığı arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Öksüz, "48 ülkeden 1390 öğrencinin katıldığı ADÜYÖS'de üst düzeyde stratejilerle, öğrencilerin yetenek puanları hesap edilerek ölçme ve yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıl Asya, Avrupa ve Afrika'da oldukça fazla sayıda ülkede sınavımızı yüz yüze yapmak niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm oturumları tamamlanan sınavın kesinleşmiş sonuçları, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek.

(Murat Uçkaç/ İHA)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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