Voleybol Federasyonu Basın Sözcüsü Mumcu: "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol Federasyonu Basın Sözcüsü Mumcu: "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum"

Voleybol Federasyonu Basın Sözcüsü Mumcu: 'İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum'
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonunun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Türkiye'nin CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edeceği D Grubu'na ilişkin "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum.

Türkiye Voleybol Federasyonunun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Türkiye'nin CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edeceği D Grubu'na ilişkin "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mumcu, "Fileninin Sultanları"nın Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın grup aşamasında Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile karşılaşacağını kaydetti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kura çekiminde Türkiye'yi temsil eden Mumcu, "Enteresan karşılaşmalar oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Grup aşamasını sorunsuz geçmek istiyoruz." diyen Mumcu, "Grup aşamasından sonra ise statü gereği B Grubu'ndaki rakipler ile karşılaşacağız. Sırbistan ve İtalya gibi güçlü takımlarla son 4'e kadar karşılaşmayacak olmamız ise bizim için büyük bir avantaj olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Özcan Deniz Necati Şaşmaz
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Voleybol Federasyonu Basın Sözcüsü Mumcu: "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:31:51. #1.16#

title