Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarSpor Toto: de Souza, Ferreira, Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Bruno, İbrahim Emet (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Baroti, Esat Dalgıç, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj (Ramazan...
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Spor Toto: de Souza, Ferreira, Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Bruno, İbrahim Emet (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Baroti, Esat Dalgıç, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Muhammet Kaya, Anıl Tokat, Berk Dilmenler)
Setler: 22-25, 29-27, 25-22, 25-20
Süre: 120 (27, 36, 32, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak