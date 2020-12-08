Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarSpor Toto: de Souza, Ferreira, Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Bruno, İbrahim Emet (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Baroti, Esat Dalgıç, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj (Ramazan...

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Spor Toto: de Souza, Ferreira, Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Bruno, İbrahim Emet (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Baroti, Esat Dalgıç, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Muhammet Kaya, Anıl Tokat, Berk Dilmenler)

Setler: 22-25, 29-27, 25-22, 25-20

Süre: 120 (27, 36, 32, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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