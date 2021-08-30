Viranşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
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Viranşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Viranşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Viranşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlama töreni İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Dereci, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Köpüklü ve Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Viranşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlama töreni İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Dereci, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Köpüklü ve Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın mesajı okundu. 1. Hudut Taburu Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Furkan Dinçer günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Dereci, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Köpüklü, Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay ile birlikte protokol üyelerinin tebriklerini Kaymakamlık makamında kabul etti. Kaymakamlık Tören alanında yapılan programa İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Dereci, İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, Garnizon Komutan Piyade Binbaşı Mehmet Köpüklü ve Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Aydın ile kamu kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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