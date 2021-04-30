VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.460 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.460 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.457,25 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.460,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.461,00 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 1.465,25 puana çıktı.

Analistler, ABD 10 yıllık faizlerindeki yükselişle birlikte, Çin ve Japonya'da karışık gelen makro ekonomik veriler sonrası Asya pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyrin, açılışla birlikte yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

Bugün Nisan vadeli endeks kontratında son gün olması sebebiyle sert dalgalanmaların yaşanabileceğini aktaran analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının da sektör ve pay bazlı etkilerinin olabileceğini hatırlattı.

Analistler, bugün, yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan