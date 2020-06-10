Video: Trump taraftarları George Floyd'un ölümünü canlandırarak göstericilerle dalga geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletinde düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında bir grup, George Floyd'un öldürüldüğü anı canlandırarak göstericilerle dalga geçtiView on euronews.
10.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:28
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletinde düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında bir grup, George Floyd'un öldürüldüğü anı canlandırarak göstericilerle dalga geçtiView on euronews
Kaynak: Euronews.com