Video | Kazım Karabekir'in Torunundan Bakan Kurum'a Tepki: Şu 15 Temmuz Olayını Konuşmayın

Video | Kazım Karabekir'in Torunundan Bakan Kurum'a Tepki: Şu 15 Temmuz Olayını Konuşmayın

Karaman'da düzenlenen Kazım Karabekir'i Anma Programı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu arasında '15 Temmuz' gerginliği yaşandı.

Karaman'da düzenlenen Kazım Karabekir'i Anma Programı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu arasında '15 Temmuz' gerginliği yaşandı. Ayasbeyoğlu, Bakan Kurum'un konuşması boyunca 15 Temmuz'dan bahsetmesine tepki gösterdi.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et