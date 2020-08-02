Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Tutlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
02.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:25

Kayseri'de 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Tutlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Dün geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Tutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tutlu için Hulusi Akar Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazın ardından Tutlu'nun naaşı Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: AA

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