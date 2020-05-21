Vefalı eller, bin 783 çocuğa bayramlık ulaştırdı
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Vefalı eller, bin 783 çocuğa bayramlık ulaştırdı

Vefalı eller, bin 783 çocuğa bayramlık ulaştırdı Elazığ'da depremzede ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması içini kurulan giyim markette hazırlanan bayramlık kıyafetler, valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 783 çocuğa ulaştırıldı.

21.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:19

Vefalı eller, bin 783 çocuğa bayramlık ulaştırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da depremzede ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması içini kurulan giyim markette hazırlanan bayramlık kıyafetler, valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 783 çocuğa ulaştırıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüse karşı her türlü çalışma yapılırken, deprem sonrasında olduğu gibi şuanda da sosyal destekler devam ediyor. Bu kapsamda Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım'ın koordinesinde depremzede aileler için kurulan Giyim Mağazası'ndan bin 783 çocuk için bayramlık kıyafet hazırlandı. Hazırlanan bayramlıklar, Valilik koordinesinde jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay, UMKE ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından çocuklara ulaştırıldı.Hediyelerini alan çocuklar, bayram öncesi büyük bir mutluluk yaşayarak teşekkür etti.

Çocuklar gülünce hayatın bayram olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bayram öncesi çocuklarımızı sevindirdik. Giyim mağazamızdan bin 783 çocuğumuz için hazırladığımız bayram hediyeleri Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından yerlerine ulaştırıldı" dedi.

Vefalı eller, bin 783 çocuğa bayramlık ulaştırdı

Kaynak: İHA

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