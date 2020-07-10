Van Gölü'nde batan tekneden 6 ceset daha ROV cihazıyla çıkarıldı (3) ÖLÜ SAYISI 19 OLDUVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün ROV cihazıyla yapılan çalışma sonucu 5 kişinin ardından 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 19 OLDU Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün ROV cihazıyla yapılan çalışma sonucu 5 kişinin ardından 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Botla kıyıya getirilen cansız beden, cenaze aracılığıyla Adli Tıp morguna götürüldü. Faciada ölenlerin sayısı, 19'a yükseldi.

Kaynak: DHA