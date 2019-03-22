Van Ekonomisine Nevruz Dopingi

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Kapıköy Sınır Kapısı'nda karanfillerle karşılandı.



Nevruz tatilini fırsat bilen İranlılar, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'a akın etti. Tatil için Türkiye'yi seçen turistler, Saray ilçesinde modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Karanfillerle karşılandılar

Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Saray Kaymakamlığı ve Gümrük Müdürlüğü heyeti, sınır kapısından giriş yapan turistleri karanfillerle karşıladı. Heyet, sınır kapısında turistlerin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak lokum ikram etti.

İran'daki nevruz tatili, Van'da "Shopping Fest" adıyla düzenlenen alışveriş festivalinde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafı sevindirdi. Ülkelerindeki sınır kapılarında uygulanan harç zammına rağmen Van'ı tercih eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle kent ekonomisine canlılık kazandırdı. Kentteki otelleri dolduran İranlılar, eğlence mekanlarında geç saatlere kadar eğlenerek Nevruz Bayramı'nı kutladı.

"Yoğunluk artacak"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerden ticaret ve turizm konularında çok katkı aldıklarını söyledi.

İran'da nevruz tatilinin başlamasıyla Van sokaklarında turist yoğunluğu görüldüğünü anlatan Aktuğ, şöyle devam etti:

"Son dört günde 18 bin İranlı kentimize giriş yaptı. Gelen sayısının çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Bizler de hoşgörümüzü göstermek ve Van'ı tercih etmelerinden duyduğumuz memnuniyeti görmeleri amacıyla onları karanfillerle karşıladık. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Bugünden sonra yoğunluk artacak."

İranlı turistler için kentte alışveriş festivali düzenlediklerini aktaran Aktuğ, "Esnafımız yüzde 70'e varan bir indirim yapıyor. Bu da onlar için büyük bir avantaj. İran'dan sanatçılar getirerek turistlerin iyi vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız misafirlerimizin kentimizden memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak." diye konuştu.

"Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Faruk Biner de İran'da uygulanan harç zammına rağmen turistlerin tatil için Van'ı tercih ettiğini söyledi. Kentte tam bir festival havasının olduğunu aktaran Biner, "İranlı turistlerin yoğunluğundan çok memnunuz. Esnafımız çok memnun. Onlar gelmeyince alışverişteki durgunluk hissediliyor. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Konaklamada şimdilik bir sıkıntı yaşanmıyor." dedi.

Esnaf Ümit Kılıç da İran'daki nevruz tatili öncesinde hazırlıkları tamamladıklarına işaret ederek "Esnaf olarak çok memnunuz. Binlerce İranlıyı Van'ımızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Onlar için ürünlerimizde indirimlerimizi yaptık. Bu yoğunluğun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Alışveriş ve eğlence için Van'ı tercih ediyoruz"

İranlı tur rehberi İrfan Haşimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İranlıların 15 günlük nevruz tatilini Van'da geçirdiğini vurgulayarak "İranlılar olarak Van'ın esnafından çok memnunuz. Çok sıcakkanlı karşılanıyoruz. Daha çok alışveriş yapmak ve eğlenmek için Van'ı tercih ediyoruz." dedi.

İranlı Emir İbrahimi de Türkiye ve İran'ın ortak bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekti. Kentte fiyatların çok uygun olduğunu söyleyen İbrahimi, Akdamar Adası, Eski Van Evleri ve Muradiye Şelalesi gibi turistik yerleri çok sevdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA