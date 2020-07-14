Van'da görev değişikliği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Saray ve Tuşba kaymakamları değişirken, vali yardımcılığı görevine ise yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Saray ve Tuşba kaymakamları değişirken, vali yardımcılığı görevine ise yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığına atanırken, yerine ise Çorum'un Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman atandı. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa Van Vali Yardımcılığı görevine yerine ise Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamı Furkan Duman atandı.

Kararnameyle Van Vali Yardımcılığına Gümüşhane'nin Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Burdur'un Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca da atandı. - VAN

Kaynak: İHA