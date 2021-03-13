Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
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Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

13.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:24
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Van'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde bir gün içerisinde itfaiye ekiplerine 7 trafik kazasına müdahale etti.

Van'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde bir gün içerisinde itfaiye ekiplerine 7 trafik kazasına müdahale etti.

Türkiye geneli etkili olan soğuk ve yağışlı hava Van'da da etkisini sürdürüyor. Gündüz şiddetini arttıran yağışlar gece yarısı dona sebep olurken birçok noktadan da kaza ihbarları geldi. Bir gün içerisinde 4 ilçeden toplam 7 sıkışmalı trafik kazası ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zorlu şartlarda kazalara müdahale etti. Muradiye ilçesi Ünseli yol ayrımında 4 saat içerisinde 6 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazası yaşanırken, Erciş'te ise akşam saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aynı gün Özalp ilçesi İrgatlı kavşağı, Edremit ve Tuşba ilçe merkezlerinde yaşanan trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaygan zemin ve yoğun tipinin sebep olduğu kazalarda büyük ölçüde maddi hasar da meydana geldi. - VAN

Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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