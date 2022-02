Van'da 'Dünya Kudüs Günü' açıklaması

VAN (İHA) - Van'da İttihad-Ul Ulema ve Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Dünya Kudüs Günü' nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Cuma namazı sonrasında Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Temsilciliği binasında yapılan basın açıklamasını okuyan Muhammed Yıldız, Kudüs'ün Müslümanların üçüncü haremi olduğunu söyledi. Yıldız, "Ümmetin ilk kıblesi Kudüs, on yıllardır ümmetin en şedit düşmanlarının esareti altında inliyor, Siyonist katillerin kirli çizmeleri altında eziliyor. Peygamber-i Ekrem'in topraklarında namaz kılıp Miraç'a yükseldiği Kudüs, yeni Selahaddinler bekliyor" dedi.

Kudüs'ün ümmetin namus davası olduğunu ifade eden Yıldız, "Kur'an'ın ifadesiyle ümmetin en büyük düşmanı Siyonistlerin işgali altında bulunan ilk kıblemizin özgür kılınması boynumuzun borcudur. Her zaman ve her zeminde bütün imkanlar seferber edilerek Kudüs davası gündeme getirilmeli, halkımızda Kudüs bilinci oluşturulmalıdır. Selahaddin Eyyubi'nin torunları ve varisleri olarak Kudüs'ün kurtuluşu için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu dava Arapların, Türklerin, Kürtlerin, Farsların veya başka bir milletin davası değildir. Kudüs davası ümmetin tüm unsurlarının ortak davasıdır. Kudüs'ün kurtuluşu da ancak ümmetin vahdetiyle mümkündür. İslam ülkelerinin yöneticilerine sesleniyoruz. Siyonist İsrail, Batı dünyasının bir projesidir. İslam dünyasının kalbine sapladıkları zehirli bir hançerdir. İslam dünyasını işgal etmek, zenginliklerini talan etmek, Müslüman halkları esir almak isteyen Batılı Haçlılar, Siyonist çeteyle Müslümanları bölmek, fitne tohumları ekmek için kullanmaktalar" diye konuştu.

Tüm Müslümanlara seslenen Yıldız, "Kudüs davasına sadece sözlerinizle değil, eylemlerinizle de sahip çıkınız. Hangi kesimden, partiden, camiadan olursanız olun Kudüs davasının ümmetin ortak davası olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu davaya katkı sunmalısınız. Liderleriniz ve yöneticileriniz üzerinde baskı unsuru olmaya çalışmalı, Siyonist çete ile ilişkilerin sonlandırılması için gayret göstermelisiniz. İlk kıblemizin, Mescid-i Aksa'mızın kurtuluşu, ümmetin selameti için bu mukaddes davaya siz de omuz verin. Siyonist çeteyi ekonomik, siyasi ve her alanda boykot edin. Siyonist katillerin silahlarına kurşun olmayın. Ürünlerini alarak onların cinayetlerine ortak olmayın. Kudüs davasının dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinin" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması, yapılan duanın ardından sona erdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel