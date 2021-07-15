VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
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VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler, dualarla anıldı.

VAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler, dualarla anıldı.

Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Şehitliği'ndeki anma programına; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileri katıldı. Darbe girişiminde şehit olanlar için İl Müftüsü Ömer Keskin, dua etti. Vali Bilmez ve törene katılanlar daha sonra şehit polis ve askerlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Bilmez ile protokol üyeleri ardından şehitler için Yukarı Norşin Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. 15 Temmuz şehitlerini anma programı, gece yapılacak meşaleli yürüyüşle sürecek.

VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
VAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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