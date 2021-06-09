Vali Su, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Thalib'i kabul etti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, UNIFIL Deniz Görev Gücü faaliyetleri kapsamında görev yapan ve lojistik amaçlı Mersin Limanına demirleyen Endonezya Donanma Kuvvetleri gemisinde görevli komutanlarla Endonezya Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib'i makamında kabul etti.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, UNIFIL Deniz Görev Gücü faaliyetleri kapsamında görev yapan ve lojistik amaçlı Mersin Limanına demirleyen Endonezya Donanma Kuvvetleri gemisinde görevli komutanlarla Endonezya Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib'i makamında kabul etti.

Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Birlemiş Milletler Barış Gücü Misyonunun UNIFIL Deniz Görev Gücü faaliyetleri kapsamında görev yapan Endonezya Cumhuriyeti Donanması Kuvvetlerine ait KRI Sultan İskender Muda 367 gemisi, 8-10 Haziran 2021 tarihleri arasında Mersin Limanına lojistik amaçlı demirledi. Gemi komutanları, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib ile birlikte Vali Su'yu ziyaret etti.

Sahil Valilikte gerçekleşen ziyarette, Askeri Ataşe Albay Thalib ve gemi komutanları ile bir süre görüşen Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Albay Thalib ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Askeri Ataşe Albay Thalib ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı