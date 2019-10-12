Vali Öksüz'ün mahalle ziyaretleri

12.10.2019 13:22

Kars Valisi Türker Öksüz, kent merkezinde bulunan Paşaçayır Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Paşaçayır Camisi Sosyal Amaçlı Salonun'da düzenlenen 'Halk buluşmaları' toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile ilgili kurum ve daire amirleri katıldı.



Öksüz, burada mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, amaçlarının halkın sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözüm yolu üretmek olduğunu söyledi.

Vatandaşlar da Paşaçayır'da altyapı sorunun olduğunu ve MOBESE kurulumu için Öksüz'den destek istedi.

Sorunların çözümü için toplantıya katılan kurum amirlerine gerekli talimatları veren Öksüz, çözüm için işlerin takipçisi olacağını belirtti.



Öksüz, toplantının ardından, dışarıda kendisini bekleyen çocuklarla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA