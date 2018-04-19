Vali Karaloğlu, 12 Ülkeden Çocukları Kabul Etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 12 ülkeden Antalya'ya gelen çocukları makamında kabul etti.

Antalya'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere 12 ülkeden gelen çocuklar, Antalya Valisi Karaloğlu'nun konuğu oldu.

Konuk çocukları makamında ağırlayan Karaloğlu, çocuklara Antalya'yı anlattı.

Antalya'nın, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu, dünyanın her yerinden çok sayıda insanın tatil için Antalya'ya geldiğini dile getiren Karaloğlu, Antalya için "Türkiye'nin dışarıya açılan penceresi" denilebileceğini ifade etti.

Karaloğlu, konuk çocuklara 23 Nisan'ın tarihsel açıdan önemini de anlatarak, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu açısından 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması oldukça önemli. Ben ilin valisi olarak sizi burada görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki akranlarınızla beraber bu coşkuya ortak olmanızdan ve bayrama katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Konuk çocuklar, ziyarette şarkı söyleyip şiir okudu ve Vali Karaloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.