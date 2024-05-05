Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE!

5 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Çorum FK - Şanlıurfaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Çorum FK- Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK- Şanlıurfaspor maçı ne zaman?

ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 5 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT Spor, Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından yayınlanacak. TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports Max 2'yi Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallardan veya yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi ise numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Çorum'da, Çorum Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.