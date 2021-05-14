Vali Işık'tan Ramazan Bayramı ziyaretleri
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Vali Işık'tan Ramazan Bayramı ziyaretleri

Vali Işık'tan Ramazan Bayramı ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü, Ramazan Bayramı nedeniyle bir takım ziyaretlerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü, Ramazan Bayramı nedeniyle bir takım ziyaretlerde bulundu.

Vali Işık ve beraberindekiler Çarşı Merkez Karakolu, Yunus Emre Karakolu, Yeşildere ve Bucakkışla Jandarma Karakolu, Mut, Konya ve Ereğli yolu üzerinde bulunan trafik uygulama noktaları ile Karaman M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Ziyaret ettiği karakol ve uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personelinin Ramazan bayramını tebrik eden Vali Işık, sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte uygulama noktalarında yürütülen denetimler ve alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Bucakkışla Jandarma Karakolu ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bucakkışla Yangın İl Müdahale birimine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Narlıdere Köyü Çimen Yaylası Mevkiinde ikamet eden şehit Recep Kolukısa'nın babası Mustafa Kolukısa'yı evinde ziyaret eden Vali Işık, bir süre sohbet ettiği şehit babasının bayramını tebrik ederek, "Vatan yolunda gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum." dedi.

Şehit babası Kolukısa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Işık ve beraberindeki protokol üyelerine teşekkür etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın bayram ziyaretlerine Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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