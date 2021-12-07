Vali Çiçek Şuhut İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

Vali Gökmen Çiçek ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Şuhut ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, devam eden projeleri denetlerken, hayata geçirilen çalışmaların da genel durumunu inceleyerek bilgiler aldı.

İlk olarak kısa sürede hizmete sunulacak olan merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, son aşamaya gelen çalışmaların genel durumu ve yapılacak diğer çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Vali Çiçek'e İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel bilgiler verdi.

Ardından Büyük Taarruz 'un başlatıldığı Kocatepe'nin de içinde bulunduğu Şuhut ilçesinde şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla oluşturulan "Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, merkezde incelemelerde bulundu.

Tüm Afyonkarahisarlıların Burayı Mutlaka Görmesi Gerekiyor

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan ve burayı herkesin görmesi gerektiğini vurgulayan Vali Gökmen Çiçek: "Çok duygulandım. İçeride dünyanın her yerinden şehitler veren bu güzel, kahraman ilçemizin şehitlerinin isimlerini, hikayelerini gördüm. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Şuhut Büyük Taarruz Zaferi'nin başladığı yer. Şuhut denildiğinde hemen Büyük Taarruz, Kocatepe, Milli Mücadele akla geliyor. Böyle bir yerde böyle bir merkezin olması gerçekten çok yerinde ve anlamlı olmuş. Tüm Afyonkarahisarlıların burayı mutlaka görmesi gerekiyor. Tüm ilçelere örnek olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin de burayı görmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze gereken talimatı vereceğim" dedi.

Vatandaşları Dinledi

Programları kapsamında Şuhut Keşkek Evi'ni de ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, burada bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi. İlçe merkezinde karşılaştığı vatandaşlar ve çocuklarla da görüşen Vali Çiçek, hal ve hatırlarını sorarak, sağlıklı güzel günler temenni etti.

En Kısa Sürede Turizme Kazandıracağız

Şuhut'a bağlı Senir Köyü'ne yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan 800'lü yıllarda yerleşim yeri olarak kullanılan Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri'ni de ziyaret etti Vali Çiçek. Bölgenin en kısa sürede turizme kazandırılacağını söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Gizemli şehrin en gizemli noktasındayız. Burada Friglerden kalma mağaralar, yerleşim yeri, mezarlar ve muhteşem bir doğa var. Buranın turizme kazandırılması için uzunca bir süredir düşüncemiz vardı. Bugün gelip görmek nasip oldu. Hep birlikte el ele vererek yakın zamanda tüm Afyonkarahisarlıların ziyaret edeceği tesisler kazandıracağız. Çalışmalarımız 7 Aralık itibariyle başlıyor. Burası herkesin görmesi gereken bir nokta haline gelecek inşallah" diye konuştu.

Cemevi İnceledi, Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Şuhut ilçesi Güneytepe Köyü'nde inşaat çalışmaları devam eden Cemevi' ni inceleyen Vali Gökmen Çiçek, şuana dek yapılan çalışmalar ve inşaatın kalan kısmında yapılacak diğer çalışmalar hakkında yetkililerde bilgiler aldı. Daha sonra gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılıp, kendilerini farklı alanlarda geliştirebilmesine imkan sağlayan Şuhut Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, merkezde verilen eğitimler hakkında bilgiler aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kısa Sürede Tamamlanacak

Şuhut ilçesine kazandırılacak olan ve çalışmaları hızla devam eden Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, muhteşem mimarisiyle ilçenin tarihi kimliğini yansıtacak projede gelinen aşamaya dair bilgiler aldı. Vali Çiçek, çalışmaların bir an evvel tamamlanması yönünde gerekli talimatları verdi.

Birlikte Çok Daha Güzel İşler Başaracağız

Son olarak Şuhut Kadın Kültür Evi ve Kadın Kooperatifinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kadın Kültür Evi'nin işleyişi, eğitim faaliyetleri ile kooperatifin genel durumu, üretilen ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. Kadınlarla bir süre sohbet eden Vali Gökmen Çiçek: " Bu projeye başlarken kadınlarımız ziyaret etmezse, destek gelmezse diye endişelenmiştim. Ama geldiğimiz noktada sizler her gün bu evleri dolduruyor ve eğitimlerden yararlanıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği ile inşallah kadın kültür evlerimizde çok daha güzel işler başaracağız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'e Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet