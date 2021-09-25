KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı Jandarma Tuğgeneral Sinan ŞEN ile Kırklareli Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali Naci BİNİCİ' yi Valilik Makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Jandarma Tuğgeneral ŞEN ve Albay BİNİCİ ile bir süre sohbet etti.

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