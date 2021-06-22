Vali Ali Çelik, Birlik Meclis Toplantısı'na Katıldı
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Vali Ali Çelik, Birlik Meclis Toplantısı'na Katıldı

Vali Ali Çelik, Birlik Meclis Toplantısı'na Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2021 yılı 1. Olağan Toplantısı açılışı Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı Salonunda yapıldı.

Kütahya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2021 yılı 1. Olağan Toplantısı açılışı Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya; Vali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal ile muhtarlar katıldı.

"TÜM İMKANLAR KÖYLERİMİZ İÇİN SEFERBER EDİLDİ"

KÖYDES programlarının uygulanması ve köylerin altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların ciddi bir eş güdüm ve uyum içinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Vali Ali Çelik, devletin tüm imkanlarının köylerdeki sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için seferber edildiğini söyledi.

"ŞEHİRDE NE VARSA KÖYDE DE OLACAK"

546 köyün büyük kısmında sorunların çözüldüğünü, eksiklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Şehirde ne varsa köyde de olacak' anlayışıyla, altyapı, ulaşım, kanalizasyon, içme suyu projelerinde ciddi bir mesafe kat edildi. Bu yıl yapılacak çalışmalarla birlikte 900 km'lik BSK (sıcak asfalt) grup yol ağı tamamlanmış olacak. Toplam yol ağının üçte birinin karayolları standartlarında olması memnuniyet verici" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, yol ve içme suyu çalışmaları hakkında bilgiler verdi, grup köy yollarının 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

"PANDEMİYE RAĞMEN HİZMET KESİNTİYE UĞRAMADI"

Pandemiye rağmen hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Birlik ve beraberlik içerisinde, bölgecilik anlayışı dışında çalışmalar yaptık. Pandemi sebebiyle aksamalar oldu; ama devletimiz özel idare gelirlerinden bir kuruş kasmadı" dedi.

Kaynak: Habermetre

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