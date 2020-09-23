Vakıfbank yöneticilerinden KUTO'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vakıfbank yöneticilerinden KUTO'ya ziyaret

23.09.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:42

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Vakıfbank şubesi, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Vakıfbank yöneticilerinden KUTO'ya ziyaret

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Vakıfbank şubesi, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Vakıfbank Kuşadası Şubesi Müdürü Mehmet Kürşad Gözler ve Vakıfbank Kuşadası Çarşı Şubesi Müdürü Cem Yılmazsoy, Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, banka yöneticileri tarafından bankacılık çalışmaları hakkında bilgi verildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Angela Merkel Meral Akşener Volkan Bozkır
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Seren Serengil Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Metin Oktay Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakıfbank yöneticilerinden KUTO'ya ziyaret - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 09:42:42. #1.14#
title